Ares 118: “Riconosciuta valorizzazione durante Covid, ora impegnati in soluzione, nel rispetto regole” (Di martedì 4 ottobre 2022) Attraverso una nota indirizzata ai media, Ares 118 rende noto che “In riscontro alla segnalazione del Presidente Nazionale SIS 118 Mario Balzanelli, nel condividere le riflessioni sull’importanza della presenza del medico per le attività di soccorso e della relativa valorizzazione economica si deve tuttavia precisare che i medici in questione non sono dipendenti di Ares 118 e pertanto questa Azienda non può stabilirne o modificarne la retribuzione. Nella specie – si legge nella nota – si tratta di un appalto di servizi e la retribuzione dei medici in questione è stata stabilita dallo stesso appaltatore. Ares 118 nell’ottica della valorizzazione dei professionisti medici e delle altre qualifiche ha riconosciuto alle società impegnate nelle attività di soccorso durante il periodo ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 ottobre 2022) Attraverso una nota indirizzata ai media,118 rende noto che “In riscontro alla segnalazione del Presidente Nazionale SIS 118 Mario Balzanelli, nel condividere le riflessioni sull’importanza della presenza del medico per le attività di soccorso e della relativaeconomica si deve tuttavia precisare che i medici in questione non sono dipendenti di118 e pertanto questa Azienda non può stabilirne o modificarne la retribuzione. Nella specie – si legge nella nota – si tratta di un appalto di servizi e la retribuzione dei medici in questione è stata stabilita dallo stesso appaltatore.118 nell’ottica delladei professionisti medici e delle altre qualifiche ha riconosciuto alle società impegnate nelle attività di soccorsoil periodo ...

