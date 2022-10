Anzio | 16enne arrestato per possesso di droga ed esplosivo | 6 giorni dopo arrestano pure il padre per stalking

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 4 ottobre 2022) Lo hanno sorpreso con quasi 300 grammi di hashish. E già questo sarebbe bastato per arrestarlo per detenzione di sostanze stupefacenti. Ma quello che ha decisamente aggravato la posizione di F.R.,di, è stato il fatto che, insieme alla, nascondeva dell’. Gli agenti del Commissariato di-Nettuno, a seguito di accurate indagini, sono arrivati al ragazzo. E, il 27 settembre, lo hanno fermato.aver effettuato una perquisizione personale, hanno proseguito il controllo perquisendo anche la sua stanza. E lì la “sorpresa”. Il minorenne aveva infatti occultato la sostanza stupefacente e del materiale esplodente, fa cui una granata. Il ragazzo è statoma, data l’età, è stato portato in una comunità di recupero. Leggi anche: Rapina ...