Anniversario della promozione in Serie A del Benevento rugby: la reunion a Casa Sanniti (Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ben 40 anni dal traguardo storico dell'accesso in Serie A della formazione del rugby Benevento. Un compleanno che aveva bisogno di essere festeggiato nel modo migliore. Ci ha pensato Fabrizio Cusano a farlo in collaborazione con Casa Sanniti e Let's Go Miami Lottery, creando un evento che ha riunito società e atleti di quella formazione che ha scritto la storia dello sport a Benevento per quanto riguarda la palla ovale. Presenti il presidente dell'epoca, Aldo Cusano, il capitano Franco Gerardo e tutti gli appartenenti alla formazione. Tutti riuniti a Casa Sanniti, luogo nel quale c'è stato spazio per i ricordi e per le emozioni. Anche per le premiazioni visto che gli organizzatori ...

