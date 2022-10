Angelina Jolie contro Brad Pitt, nuovi dettagli nella deposizione al tribunale: «Ha preso per il collo mio figlio che aveva provato a difendermi» (Di martedì 4 ottobre 2022) La notizia secondo cui Angelina Jolie ha accusato Brad Pitt di averla picchiata e insultata era già nota da qualche mese. Ma oggi, dal documento depositato in tribunale dagli avvocati della star di Hollywood ci sono più dettagli sull’aggressione che l’attrice avrebbe subito nel 2016. A rivelarli è il New York Times. «Mi ha afferrato per la testa e mi ha scosso», ha raccontato Jolie, aggiungendo che le violenze avrebbero colpito anche i figli dell’ex coppia. L’alterco che sei anni fa sarebbe avvenuto a bordo di un jet privato sarebbe stato la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso: pochi giorni dopo, arrivò la richiesta di divorzio. Tutto sarebbe iniziato quando Pitt accusò Jolie di essere «troppo accondiscendente» nei ... Leggi su open.online (Di martedì 4 ottobre 2022) La notizia secondo cuiha accusatodi averla picchiata e insultata era già nota da qualche mese. Ma oggi, dal documento depositato indagli avvocati della star di Hollywood ci sono piùsull’aggressione che l’attrice avrebbe subito nel 2016. A rivelarli è il New York Times. «Mi ha afferrato per la testa e mi ha scosso», ha raccontato, aggiungendo che le violenze avrebbero colpito anche i figli dell’ex coppia. L’alterco che sei anni fa sarebbe avvenuto a bordo di un jet privato sarebbe stato la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso: pochi giorni dopo, arrivò la richiesta di divorzio. Tutto sarebbe iniziato quandoaccusòdi essere «troppo accondiscendente» nei ...

