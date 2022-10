Andrea Castellani | scomparso a Roma La famiglia | ' Aiutateci a trovarlo | ha bisogno di medicine'

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ore d'angoscia, a, per ladi. L'uomo, 65 anni, èdal 1 ottobre, quando si è allontanato dalla sua casa nel quartiere di Corviale: da allora non si hanno più ...

Canale Dieci

Ore d'angoscia, a Roma , per la famiglia di. L'uomo, 65 anni, è scomparso dal 1 ottobre, quando si è allontanato dalla sua casa nel quartiere di Corviale: da allora non si hanno più sue notizie, ma i familiari sono disperati ...... Canada ed Egitto, con musicisti del calibro di Bruno Giuranna, Mario Ancillotti,Oliva, ... collabora con i Maestri Gabor Meszaros, Luisae Pavel Berman presso il Conservatorio della ... Roma, Andrea Castellani, 65 anni, è scomparso nel nulla dal 1° ottobre: l'appello dei familiari Potrebbe aver raggiunto il centro o gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino Ore d'angoscia, a Roma, per la famiglia di Andrea Castellani. L'uomo, 65 anni, è scomparso dal 1 ottobre, quando si è ...Un Milan incerottato che si trova in un tempo a perdere altri due uomini. Che si illude a 11' dalla fine e viene ripreso al 92'. E che nonostante.