(Di martedì 4 ottobre 2022)“El” ha trascorso alcuni anni in WWE, prima ad NXT e poi nel main roster. Se nel black & gold brand, il messicano è stato protagonista di un’ottima run, con al suo fianco Zelina Vega, arrivando a conquistare l’NXT Title, lo stesso non si può dire per la sua esperienza a Raw. Nel main roster, pur conquistando lo US Title, non è mai riuscito ad imporsi, finendo sempre più ai margini. Nel giugno 2021 il passaggio alla AEW alla corte di Tony Khan. Anche qui, però, Elsta faticando a trovare uno spazio di primo piano. In AEW sto bene, ma voglio di più Durante una recente intervista con “Mas Lucha”,Elha parlato del carico diche la WWE richiede definendolo addirittura. In AEW si ...

Zona_Wrestling : Andrade El Idolo: 'Il calendario di impegni in WWE è disumano, troppi match e spostamenti' - TSOWrestling : Botta e risposta al veleno!!!! #TSOW #TSOS - TSOWrestling : La rivelazione di Andrade! #TSOW // #TSOS // #AEW - SpazioWrestling : AEW. Andrade El Idolo lascerà la federazione? Arriva un indizio #Andrade #AEW - TSOWrestling : La #AEW e Andrade El Idolo sono giunti al capolinea? #TSOW // #TSOS -

The Shield Of Wrestling

I risultati di AEW All Out Casino Ladder Match: The Joker batte Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Penta El Zero Miedo, Rey Fenix, Rush,El& Dante Martin Il PPV si apre con un caotico ...A 73 anni suonati il "Nature Boy" Ric Flair si è esibito in un incontro di coppia assieme aEl, marito della figlia Charlotte. I loro avversari Jay Lethal e un altro Hall of Famer, ... Sammy Guevara si lamenta di Andrade El Idolo Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Sammy Guevara si è lamentato dei colpi duri ricevuti da parte di Andrade El Idolo nei match lottati in All Elite Wrestling.