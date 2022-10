Amici 22, Cricca al pronto soccorso? Cosa è successo al cantante (Di martedì 4 ottobre 2022) Cricca di Amici 22 è stato vittima di un malore negli ultimi giorni. L'allievo di Lorella Cuccarini era già assente alla scorsa registrazione del Talent per motivi di salute, evento non passato inosservato agli occhi del pubblico. Pare, infatti, che sia finito in ospedale per dei forti dolori accusati improvvisamente all'addome. Attualmente il cantante sta meglio ed è tornato nella scuola di Amici e sono stati svelati i motivi della sua assenza. Amici di Maria, Cricca sta male: Cosa ha l'allievo di Lorella Cuccarini Il nuovo allievo di Amici di Maria De Filippi è il protagonista di un brutto episodio. Negli ultimi giorni si è assentato dal programma dopo esser finito al pronto soccorso. Ciò è ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 4 ottobre 2022)di22 è stato vittima di un malore negli ultimi giorni. L'allievo di Lorella Cuccarini era già assente alla scorsa registrazione del Talent per motivi di salute, evento non passato inosservato agli occhi del pubblico. Pare, infatti, che sia finito in ospedale per dei forti dolori accusati improvvisamente all'addome. Attualmente ilsta meglio ed è tornato nella scuola die sono stati svelati i motivi della sua assenza.di Maria,sta male:ha l'allievo di Lorella Cuccarini Il nuovo allievo didi Maria De Filippi è il protagonista di un brutto episodio. Negli ultimi giorni si è assentato dal programma dopo esser finito al. Ciò è ...

AmiciUfficiale : Asia a rischio eliminazione, una busta rossa per Gianmarco, Rita si confida con Niveo, Cricca torna in casetta e… C… - Aury1998Aprile : RT @AmiciUfficiale: Asia a rischio eliminazione, una busta rossa per Gianmarco, Rita si confida con Niveo, Cricca torna in casetta e… Clicc… - ninda1952 : RT @AmiciUfficiale: Asia a rischio eliminazione, una busta rossa per Gianmarco, Rita si confida con Niveo, Cricca torna in casetta e… Clicc… - Sara51068792 : RT @AmiciUfficiale: Asia a rischio eliminazione, una busta rossa per Gianmarco, Rita si confida con Niveo, Cricca torna in casetta e… Clicc… - AmiciUfficiale : Asia a rischio eliminazione, una busta rossa per Gianmarco, Rita si confida con Niveo, Cricca torna in casetta e… C… -