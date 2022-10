Allegri ha già pronto il piano B per il dopo Juve (Di martedì 4 ottobre 2022) La Juventus ha reagito dopo un avvio di campionato non eccezionale. La vittoria contro il Bologna per 3-0 ha scacciato i fantasmi che avevano portato anche ad ipotizzare un possibile esonero di Massimiliano Allegri, ma le nubi non si possono dire tramontate sull’allenatore livornese che sembrerebbe essersi mosso per arginare le perdite. Massimiliano Allegri ha pronto un piano B se mai dovesse lasciare la poltrona di allenatore della Juventus: si occuperà di diritti d’immagine e marketing di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Scrive oggi Verità & Affari, riportando che poco tempo fa il tecnico livornese avrebbe assunto la quota di maggioranza, il 57%, della ex Care International, ribattezzata Vgm International. Come sottolinea il quotidiano, la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) Lantus ha reagitoun avvio di campionato non eccezionale. La vittoria contro il Bologna per 3-0 ha scacciato i fantasmi che avevano portato anche ad ipotizzare un possibile esonero di Massimiliano, ma le nubi non si possono dire tramontate sull’allenatore livornese che sembrerebbe essersi mosso per arginare le perdite. MassimilianohaunB se mai dovesse lasciare la poltrona di allenatore dellantus: si occuperà di diritti d’immagine e marketing di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Scrive oggi Verità & Affari, riportando che poco tempo fa il tecnico livornese avrebbe assunto la quota di maggioranza, il 57%, della ex Care International, ribattezzata Vgm International. Come sottolinea il quotidiano, la ...

