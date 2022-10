Allegri: «Grazie a Higuain, ci ha deliziato per tanti anni» (Di martedì 4 ottobre 2022) Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato la sfida contro il Maccabi Haifa. Una partita importantissima per i bianconeri, che hanno sinora collezionato due sconfitte – una al Parco dei Principi contro il Psg e una in casa contro il Benfica – nelle due partite di Champions giocate. Il risultato di domani è dunque fondamentale per continuare a sperare di poter centrare la qualificazione agli ottavi. Allegri ha cominciato con un pensiero a Higuain che ha annunciato l’addio al calcio. «Volevo fare un grande saluto a Higuaìn. Vedere giocare Gonzalo era un piacere. Dispiace quando smettono questo tipo di calciatori. Gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua seconda vita e Grazie per averci deliziato per tanti ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) Il tecnico della Juventus Massimilianoha presentato la sfida contro il Maccabi Haifa. Una partita imporssima per i bianconeri, che hanno sinora collezionato due sconfitte – una al Parco dei Principi contro il Psg e una in casa contro il Benfica – nelle due partite di Champions giocate. Il risultato di domani è dunque fondamentale per continuare a sperare di poter centrare la qualificazione agli ottavi.ha cominciato con un pensiero ache ha annunciato l’addio al calcio. «Volevo fare un grande saluto a Higuaìn. Vedere giocare Gonzalo era un piacere. Dispiace quando smettono questo tipo di calciatori. Gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua seconda vita eper averciper...

