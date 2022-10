Allarme per Charlie Gnocchi | Spunta un audio con bestemmia: lo ha detto davvero? [VIDEO] (Di martedì 4 ottobre 2022) Charlie Gnocchi ha mangiato la foglia: bestemmia urlata durante la lista della spesa, ma cosa sta succedendo? Charlie bestemmia (Mediaset Infinity)Il concorrente del GF Vip Charlie Gnocchi non si contiene più. Dopo le repliche ad Alfonso Signorini per la decisione di squalificare chi si era schierato contro Marco, continua a far parlare di sé, complicando ancora di più la situazione. Dopo la diretta di ieri sera, e lo scontro con Signorini che cercava di metterlo in guardia per via del fatto che avrebbe potuto rischiare anche lui l’espulsione, Charlie ha continuato anche tutta la mattina ad opporsi al comportamento degli autori, così drastico da squalificare ben due persone. Dall’altra parte gli spettatori hanno commentato negativamente su Twitter, ... Leggi su direttanews (Di martedì 4 ottobre 2022)ha mangiato la foglia:urlata durante la lista della spesa, ma cosa sta succedendo?(Mediaset Infinity)Il concorrente del GF Vipnon si contiene più. Dopo le repliche ad Alfonso Signorini per la decisione di squalificare chi si era schierato contro Marco, continua a far parlare di sé, complicando ancora di più la situazione. Dopo la diretta di ieri sera, e lo scontro con Signorini che cercava di metterlo in guardia per via del fatto che avrebbe potuto rischiare anche lui l’espulsione,ha continuato anche tutta la mattina ad opporsi al comportamento degli autori, così drastico da squalificare ben due persone. Dall’altra parte gli spettatori hanno commentato negativamente su Twitter, ...

