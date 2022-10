Al via Women & Sustainability Innovation Cup 2022, il premio alle startup ESG femminili (Di martedì 4 ottobre 2022) Parte oggi martedì 4 ottobre la seconda edizione di “Women & Sustainability Innovation Cup“, l’iniziativa volta a individuare e premiare le realtà innovative più promettenti in ambito fintech, con team imprenditoriali a prevalenza femminile e una forte componente Esg (Environmental, Social and Governance), che lavorano a soluzioni all’avanguardia per il futuro dei pagamenti con un forte focus nelle aree più emergenti, dalla blockchain al metaverso alla cybersecurity e che stanno pensando a innovative soluzioni nell’area del commercio digitale. Perché nasce la Women & Sustainability Innovation Cup L’ecosistema delle startup rappresenta una fonte imprescindibile di innovazione per le aziende. Per questo motivo Italian ... Leggi su fmag (Di martedì 4 ottobre 2022) Parte oggi martedì 4 ottobre la seconda edizione di “Cup“, l’iniziativa volta a individuare e premiare le realtà innovative più promettenti in ambito fintech, con team imprenditoriali a prevalenza femminile e una forte componente Esg (Environmental, Social and Governance), che lavorano a soluzioni all’avanguardia per il futuro dei pagamenti con un forte focus nelle aree più emergenti, dalla blockchain al metaverso alla cybersecurity e che stanno pensando a innovative soluzioni nell’area del commercio digitale. Perché nasce laCup L’ecosistema dellerappresenta una fonte imprescindibile di innovazione per le aziende. Per questo motivo Italian ...

albeciuciulla : @Ferro_XVI @JosephGhorna @MediasetTgcom24 Lo hanno fatto suonare per fare scoop, perché storicamente si odiano per… - DailyESGnews : Mastercard, al via la seconda edizione di Women & Sustainability Innovation Cup #Governance, empowerment femminile… - startzai : RT @italianangels: ?? AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI WOMEN & SUSTAINABILITY INNOVATION CUP La #startup competition nata dalla partnership tr… - CodeWithTwitchi : RT @italianangels: ?? AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI WOMEN & SUSTAINABILITY INNOVATION CUP La #startup competition nata dalla partnership tr… - italianangels : ?? AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI WOMEN & SUSTAINABILITY INNOVATION CUP La #startup competition nata dalla partnersh… -