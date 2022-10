Al via le riprese de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 2, si cambia location per i nuovi episodi (Di martedì 4 ottobre 2022) Le riprese de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 2 sono appena iniziate. Stando a quanto si apprende, la produzione della seconda stagione della serie Amazon è iniziata lunedì nei Bray Studios, appena fuori Londra. Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 2 è attualmente il titolo più forte e più visto sulla piattaforma Prime Video. La prima stagione è in cima alle classifiche di streaming dopo la sua settimana di debutto con 1,3 miliardi di minuti visualizzati (probabilmente un record della serie Amazon dato che sono state rilasciate solo due episodi della durata di due ore). La prima ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 ottobre 2022) Lede Il– Glidel2 sono appena iniziate. Stando a quanto si apprende, la produzione della seconda stagione della serie Amazon è iniziata lunedì nei Bray Studios, appena fuori Londra. Il– Glidel2 è attualmente il titolo più forte e più visto sulla piattaforma Prime Video. La prima stagione è in cima alle classifiche di streaming dopo la sua settimana di debutto con 1,3 miliardi di minuti visualizzati (probabilmente un record della serie Amazon dato che sono state rilasciate solo duedella durata di due ore). La prima ...

