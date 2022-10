Al via la X^ edizione di “Una vita da social” la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato e del Ministero dell’Istruzione nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse (Di martedì 4 ottobre 2022) Riparte da Gragnano (Napoli), la più importante campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato e dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del progetto Generazioni Connesse di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 ottobre 2022) Riparte da Gragnano (Napoli), la più importanterealizzata dalladie daldeldi sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoliRete per i minori. L'articolo .

