Ajax Napoli 1-6 : game, set and match, gli azzurri volano (Di martedì 4 ottobre 2022) All'Amsterdam Arena, il match valido per la 3ª giornata di Champions 2022/2023 tra Ajax e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Amsterdam Arena, Ajax e Napoli si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi Ajax-Napoli 1-6 1? – Iniziato il match. 3? – Subito occasione per il Napoli. Ottima la giocata di Lobotka che serve Raspadori, il tiro di prima dell'attaccante è terminato fuori di un soffio. 9? – GOL Ajax – Azione manovrata sulla sinistra degli olandesi, poi fortunata deviazione di Kudus da due passi dopo il tiro del compagno che porta avanti i suoi. 16? – Kvaratskhelia approfitta di un errore della difesa ...

gippu1 : Il #Napoli è la PRIMA squadra della storia delle Coppe Europee a segnare CINQUE gol in casa dell'Ajax #AjaxNapoli - UEFAcom_it : Il Napoli è la prima squadra a segnare 5 gol sul campo dell'Ajax in Europa ?????????? #UCL | @sscnapoli - DiMarzio : #UCL | @sscnapoli, problemi per #Kvaratskhelia: costretto al cambio - theworldnews74 : Napoli sei fantastico, punteggio tennistico in casa Ajax 1-6. - CloudMancio : Per rendere più chiara l'idea dell'impresa del #Napoli ecco alcuni dati 1 - Nessuna squadra italiana aveva segnato… -