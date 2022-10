“Abbiamo deciso di farlo”. GF Vip 7, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: il gesto per Marco Bellavia (Di martedì 4 ottobre 2022) GF Vip 7, sul caso Marco Bellavia interviene Sonia Bruganelli: la conduttrice ha fatto sapere che lei e il marito Paolo Bonolis sono pronti ad aiutare il conduttore. Il caso è scoppiato durante la puntata di giovedì 29 settembre, quando Marco Bellavia ha ammesso di star vivendo un momento di palese difficoltà. Dopo avere apertamente manifestato il disagio connesso alla vita nella Casa, Marco Bellavia è stato sempre più isolato dagli altri inquilini. E, tranne qualche rara eccezione, non aveva trovato il sostegno di nessuno. Sui social è esploso un vero e proprio “caso Marco Bellavia” e molti utenti si sono uniti in sostegno del conduttore unendo la loro voce sotto l’hashatg ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 ottobre 2022) GF Vip 7, sul casointerviene: la conduttrice ha fatto sapere che lei e il maritosono pronti ad aiutare il conduttore. Il caso è scoppiato durante la puntata di giovedì 29 settembre, quandoha ammesso di star vivendo un momento di palese difficoltà. Dopo avere apertamente manifestato il disagio connesso alla vita nella Casa,è stato sempre più isolato dagli altri inquilini. E, tranne qualche rara eccezione, non aveva trovato il sostegno di nessuno. Sui social è esploso un vero e proprio “caso” e molti utenti si sono uniti in sostegno del conduttore unendo la loro voce sotto l’hashatg ...

sebmes : Sarebbe ora di finirla di parlare di “sfide nei collegi uninominali”. Abbiamo votato per un leader, per un partit… - AntoVitiello : #Scaroni a margine dell'evento BMW: 'Capienza #stadio? Non abbiamo ancora deciso niente, stiamo riflettendo su una… - ReboAlexa : RT @Gitro77: Azzardo un'ipotesi: rischiamo di restare senza gas perché su ordine di Washington (via Bruxelles) abbiamo deciso di rinunciare… - Flavr7 : RT @Gitro77: Azzardo un'ipotesi: rischiamo di restare senza gas perché su ordine di Washington (via Bruxelles) abbiamo deciso di rinunciare… - mikesierra52 : @_CarlaQ_ Da genitori di due belle donne abbiamo deciso di chiamarle il meno possibile (e soffriamo in silenzio qua… -