A Mirabilandia in scena lo show di Antonio Casanova

Ravenna, 4 ott. (Adnkronos) - Un lungo week end di Halloween all'insegna del possibile e dell'impossibile, tra illusione e realtà, con momenti di magia e di paura. Sono questi gli ingredienti dello spettacolare show "Magic: the Dark Side" ideato e realizzato in esclusiva per il Parco divertimenti più grande d'Italia dal famoso mago illusionista Antonio Casanova. Solo cinque giorni – 29, 30, 31 ottobre, 1 e 2 novembre – per assistere allo spettacolo in cui il pubblico sarà protagonista di sparizioni e levitazioni, tagli in due o in tre…senza la certezza di essere rimessi a posto. Un'esperienza incredibile, da non credere ai propri occhi, ma che si potrà toccare con mano. Il lato della magia che non si è abituati a vedere, che lascerà il pubblico a bocca aperta e con il dubbio che sia davvero successo. "Halloween è uno dei momenti più ...

