4 writers italiani arrestati in India: hanno deturpato con graffiti due vagoni della metro (Di martedì 4 ottobre 2022) Quattro writers italiani sono stati arrestati domenica dalla polizia Indiana. L’accusa è di aver «deturpato con graffiti» due vagoni della metro di Ahmedabad, nello stato occidentale di Gujarat. L’arresto è avvenuto sulla base delle riprese delle telecamere a circuito chiuso. Gli italiani arrestati sono stati identificati come Gianluca Cudini, 24 anni, Sacha Baldo, 29, Daniele Stranieri, 21, e Paolo Capecci, 27. Secondo la polizia avrebbero causato «danni per circa 50.000 rupie (circa 625 euro) alla proprietà pubblica». L’incidente è avvenuto nelle prime ore di venerdì. Lo stesso giorno in cui il premier Indiano Narendra Modi ha inaugurato una linea della ... Leggi su open.online (Di martedì 4 ottobre 2022) Quattrosono statidomenica dalla poliziana. L’accusa è di aver «con» duedi Ahmedabad, nello stato occidentale di Gujarat. L’arresto è avvenuto sulla base delle riprese delle telecamere a circuito chiuso. Glisono stati identificati come Gianluca Cudini, 24 anni, Sacha Baldo, 29, Daniele Stranieri, 21, e Paolo Capecci, 27. Secondo la polizia avrebbero causato «danni per circa 50.000 rupie (circa 625 euro) alla proprietà pubblica». L’incidente è avvenuto nelle prime ore di venerdì. Lo stesso giorno in cui il premierno Narendra Modi ha inaugurato una linea...

Agenzia_Ansa : Quattro writers italiani sono stati arrestati nella città indiana di Ahmedabad, per avere disegnato graffiti su due… - repubblica : India, arrestati 4 writers italiani: hanno scritto 'tagliatelle alla salsa' sui vagoni della metropolitana [a cura… - patriziarutigl1 : RT @repubblica: India, arrestati 4 writers italiani: hanno scritto 'tagliatelle alla salsa' sui vagoni della metropolitana [a cura di redaz… - tfnews_t : #Writersitaliani arrestati in #India, in corso il processo #processoincorso #news #tfnews #italia #esteri #cronaca… - Antonio80155302 : 4 writers italiani arrestati in India per aver imbrattato 2 autobus della metropolitana. E mo',ci tocca pure provar… -