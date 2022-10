Doro Gjat vince il premio HIP HOP MEI 2022

(Di lunedì 3 ottobre 2022)ha di recente pubblicato il suo terzo disco solista, Mondonuovo, uscito lo scorso 27 maggio per l’indipendente romana La Grande Onda (distribuito da Altafonte). Il disco, un interessante punto d’incontro tra rap e pop, non è passato inosservato alla giuria del Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza. Il festival, giunto quest’anno alla sua venticinquesima edizione, si è confermato negli anni come una vera e propria fucina di talenti, un evento imperdibile per tutti i curiosi, gli appassionati e gli addetti al settore a caccia dei nuovi nomi più interessanti del panorama indipendente nazionale. “Avevo notatogià da qualche anno, grazie alle segnalazioni sempre puntuali di Giuliano Biasin della Cooperativa Esibirsi, da tempo partner del MEI”, racconta Giordano Sangiorgi, il fondatore del Meeting delle Etichette ...

