Zelensky “Le bandiere ucraine sventolano nelle zone del referendum farsa”

(Di domenica 2 ottobre 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “La Russia ha organizzato unanel Donbass. Unaassoluta che ha voluto presentare come. E ora la bandiera ucraina sventola lì, in molti luoghi della regione”. Così, dopo il ritiro delle truppe russe da Lyman, il presidente ucraino Volodymyr, che aggiunge: “La settimana prossima ci saranno ancora più”.Nel messaggio serale di ieri,aveva lanciato un duro monito ai russi: “Risolvete il problema rappresentato da Putin altrimenti i soldati impegnati in guerra saranno uccisi uno a uno”.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS).

RaiNews

Dopo gli ultimi successi della controffensiva ucraina, il presidente ucraino promette che altre bandiere blu - gialle saranno piantate nel Donbass. Ieri la riconquista di Lyman, nella regione di Donetsk. Ma è strage di civili in fuga da Kharkiv: ventiquattro le vittime, tra cui una donna incinta