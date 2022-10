Volley femminile, l’Italia torna ai Mondiali: super sfida all’Olanda, in palio un pezzo di quarti. E in trasferta… (Di domenica 2 ottobre 2022) l’Italia ha riposato per due giorni e ora è arrivato il momento di ributtarsi nei Mondiali 2022 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa torneranno in campo oggi pomeriggio (ore 16.00) per affrontare l’Olanda nella bolgia di Arnhem: le azzurre sono solite esaltarsi in trasferta, come successe lo scorso anno nella finale continentale contro la Serbia a Belgrado, e cercheranno di regalare un grande dispiacere alle padrone di casa. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento con quattro vittorie all’attivo e vuole chiudere nel miglior modo possibile la prima fase a gironi, mentre le tulipane sono reduci dalla cocente sconfitta maturata venerdì sera contro il Belgio (trascinato dai 41 punti di un’inverosimile Britt Herbots) e hanno bisogno di riscattarsi per non compromettere il loro cammino nella rassegna ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022)ha riposato per due giorni e ora è arrivato il momento di ributtarsi nei2022 di. Le Campionesse d’Europa torneranno in campo oggi pomeriggio (ore 16.00) per affrontare l’Olanda nella bolgia di Arnhem: le azzurre sono solite esaltarsi in trasferta, come successe lo scorso anno nella finale continentale contro la Serbia a Belgrado, e cercheranno di regalare un grande dispiacere alle padrone di casa. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento con quattro vittorie all’attivo e vuole chiudere nel miglior modo possibile la prima fase a gironi, mentre le tulipane sono reduci dalla cocente sconfitta maturata venerdì sera contro il Belgio (trascinato dai 41 punti di un’inverosimile Britt Herbots) e hanno bisogno di riscattarsi per non compromettere il loro cammino nella rassegna ...

