"ViVa!": 500 giovani bergamaschi formati all'utilizzo del defibrillatore (Di domenica 2 ottobre 2022) Bergamo. Cinquecento studenti formati, in una sola mattinata, all'utilizzo del defibrillatore. L'impresa, riuscita, all'Istituto scolastico Natta e Quarenghi di Bergamo, grazie alla sesta edizione dell'iniziativa "ViVa!": giornata dedicata all'insegnamento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, con l'utilizzo del defibrillatore che ha coinvolto studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado della città e della provincia della Bergamasca. L'evento ha visto schierate molte realtà associative del territorio tutte coadiuvate dall'AAT 118 (Articolazione Aziendale Territoriale di AREU) di Bergamo e dall'Ufficio Scolastico provinciale di Bergamo. La parte formativa è stata affidata agli Istruttori delle associazioni locali di soccorso (Croce Rossa, Anpas, FVS, Faps)

