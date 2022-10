VIDEO Moto3, GP Thailandia 2022: highlights e sintesi. Dennis Foggia domina (Di domenica 2 ottobre 2022) Dennis Foggia ha vinto il Gran Premio della Thailandia, 17° round del Motomondiale 2022. Il pilota italiano ha dominato la scena, abile a comandare la competizione dal primo giro alla bandiera a scacchi con un passo nettamente superiore ai rivali. Il giapponese Ayumu Sasaki (Max Racing) e Riccardo Rossi (SIC58)hanno concluso nell’ordine la gara odierna. Questi ultimi sono stati obiettivamente gli unici ad impensierire il #7 del Team Leopard, veloce per tutto il fine settimana di Buriram. Lo spagnolo Izan Guevara (Aspar), invece, allunga nella classifica generale del campionato a solo tre prove dal termine. L’iberico è ad un passo dalla conquista del titolo iridato, un risultato che potrebbe ottenere già in Australia tra due settimane. Foto. MotoGP Press Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022)ha vinto il Gran Premio della, 17° round del Motomondiale. Il pilota italiano hato la scena, abile a comandare la competizione dal primo giro alla bandiera a scacchi con un passo nettamente superiore ai rivali. Il giapponese Ayumu Sasaki (Max Racing) e Riccardo Rossi (SIC58)hanno concluso nell’ordine la gara odierna. Questi ultimi sono stati obiettivamente gli unici ad impensierire il #7 del Team Leopard, veloce per tutto il fine settimana di Buriram. Lo spagnolo Izan Guevara (Aspar), invece, allunga nella classifica generale del campionato a solo tre prove dal termine. L’iberico è ad un passo dalla conquista del titolo iridato, un risultato che potrebbe ottenere già in Australia tra due settimane. Foto. MotoGP Press

D80Gir : RT @AlessioPiana130: ?????? ?????????? ????????: ???????????? ?? ?????????? ???????? (????????????) Balzato alle cronache in questi giorni per quel video dove viene aggredit… - Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: ?????? ?????????? ????????: ???????????? ?? ?????????? ???????? (????????????) Balzato alle cronache in questi giorni per quel video dove viene aggredit… - Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: Prendere posizione sulla (vergognosa) vicenda del video con Tom Booth Amos aggredito non significa cancellare un post… - AlessioPiana130 : ?????? ?????????? ????????: ???????????? ?? ?????????? ???????? (????????????) Balzato alle cronache in questi giorni per quel video dove viene aggre… - FabioMarzo1 : @Lo_squinternato @AlessioPiana130 No, non è lui, si possono trovare in vari post il nome e il ruolo attuale. A quan… -