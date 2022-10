VIDEO Moto2, GP Thailandia 2022: highlights e sintesi. Tony Arbolino mago della pioggia (Di domenica 2 ottobre 2022) Partenza ritardata, con conseguente riduzione dei giri previsti; bandiera rossa e interruzione forzata, pioggia incessante sul circuito di Buriram, si apre la pit lane per testare le condizioni della pista e infine la decisione definitiva, nessuna ripartenza e assegnazione della metà dei punti per il Gran Premio della Thailandia 2022 di Moto2. Insomma, non ci siamo di certo annoiati nel seguire la gara che ha visto trionfare Tony Arbolino, che ha saputo approfittare di un errore di Filip Salac (fino a quel momento leader, a seguito anche della caduta a inizio gara del padrone di casa Somkiat Chantra) portandosi in testa proprio qualche istante prima che venisse interrotta la gara. Di conseguenza, prendendo in ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) Partenza ritardata, con conseguente riduzione dei giri previsti; bandiera rossa e interruzione forzata,incessante sul circuito di Buriram, si apre la pit lane per testare le condizionipista e infine la decisione definitiva, nessuna ripartenza e assegnazionemetà dei punti per il Gran Premiodi. Insomma, non ci siamo di certo annoiati nel seguire la gara che ha visto trionfare, che ha saputo approfittare di un errore di Filip Salac (fino a quel momento leader, a seguito anchecaduta a inizio gara del padrone di casa Somkiat Chantra) portandosi in testa proprio qualche istante prima che venisse interrotta la gara. Di conseguenza, prendendo in ...

