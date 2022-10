VIDEO Francesco Bagnaia, MotoGP: “Sapevo che questo era il mio livello con la pioggia. Quartararo? Non volevo segnalazioni” (Di domenica 2 ottobre 2022) Non sarà salito sul gradino più alto del podio, ma il terzo posto di Francesco Bagnaia nel GP di Thailandia vale come una vittoria se non di più. I sedici punti incamerati gli permettono di avvicinarsi enormemente al leader della classifica di MotoGP Fabio Quartararo e di portarsi a soli due punti dal francese a tre gare dal termine” “Ho cercato solo di stare il più vicino possibile a chi avevo davanti – afferma Bagnaia ai microfoni di Sky Sport – Sapevo che sul bagnato valevo di più di quanto ho fatto vedere a Motegi, ringrazio la squadra per aver seguito le mie richieste, abbiamo mostrato un potenziale altissimo per tutto il weekend, sia sull’asciutto che sul bagnato“. Ovviamente non si poteva non parlare delle difficoltà di Quartararo, ma il piemontese ha invece ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) Non sarà salito sul gradino più alto del podio, ma il terzo posto dinel GP di Thailandia vale come una vittoria se non di più. I sedici punti incamerati gli permettono di avvicinarsi enormemente al leader della classifica diFabioe di portarsi a soli due punti dal francese a tre gare dal termine” “Ho cercato solo di stare il più vicino possibile a chi avevo davanti – affermaai microfoni di Sky Sport –che sul bagnato valevo di più di quanto ho fatto vedere a Motegi, ringrazio la squadra per aver seguito le mie richieste, abbiamo mostrato un potenziale altissimo per tutto il weekend, sia sull’asciutto che sul bagnato“. Ovviamente non si poteva non parlare delle difficoltà di, ma il piemontese ha invece ...

