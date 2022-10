VIDEO / Ambra e la frecciata ad Allegri. Totti e Ilary in tribunale (Di domenica 2 ottobre 2022) Alessia Marcuzzi torna single, Wanda e Icardi fanno pace. Benvenuti nel meraviglioso mondo delle mogli e fidanzate dei campioni sportivi Leggi su golssip (Di domenica 2 ottobre 2022) Alessia Marcuzzi torna single, Wanda e Icardi fanno pace. Benvenuti nel meraviglioso mondo delle mogli e fidanzate dei campioni sportivi

XFactor_Italia : Ambra è la prima groupie dei Disco Club Paradiso, noi i secondi! ?? #XF2022 - ZonaBianconeri : RT @senia65: L’ho dovuto ascoltare tre volte, anzi, più di tre. Ora capisco il motivo per il quale Ambra sia finita in psicoterapia. Spero… - senia65 : L’ho dovuto ascoltare tre volte, anzi, più di tre. Ora capisco il motivo per il quale Ambra sia finita in psicoter… - arrogantdikhead : RT @XFactor_Italia: Ambra è la prima groupie dei Disco Club Paradiso, noi i secondi! ?? #XF2022 - ilPontormo : RT @XFactor_Italia: Ambra ON FIRE! ????? Domani tutti sintonizzati per l'ultima puntata di Audizioni di #XF2022, 21.15 su @SkyItalia e @NOWT… -