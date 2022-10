(Di domenica 2 ottobre 2022)in lacrime. In pubblico. Una scena che non viene da immaginare se si pensaex Spice Girl, sempre algida, molto posata e discreta. Eppure èdavvero dopo la suana. Il brand diè ormai affermato nel panoramamoda mondiale. Come mai il pianto? Qualè andato storto? Secondo il Mirror si tratterebbe di un pianto di gioia, uno sfogo dopo aver visto suo figlio Brooklynseduto in prima fila insiememoglie Nicola Peltz. Tra quest’ultima ei rapporti non sono idilliaci (Peltz ha preferito sposarsi in Valentino e ha dettostampa che è stato anche per una questione di ‘tempi’. ...

FQMagazineit : Victoria Beckham piange alla fine della sua sfilata a Parigi: ecco cosa è accaduto - vogue_italia : Harper Beckham nel backstage della prima sfilata parigina di mamma Victoria con le sorelle Bella e Gigi Hadid ??… - redazionerumors : #VictoriaBeckham ha suggellato il suo trionfale ingresso nella moda presentando per la prima volta ad una Fashion W… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Reebok x Victoria Beckham: arriva la nuova linea Drop Seven #moda - giulielle16_ : Comunque io ero rimasta che Victoria Beckham brand era mezzo fallito -

La ex Posh Spice ha sempre sfilato con le sue collezioni a New York o a Londra, ora Parigi è un passo ...Nonostante il matrimonio con il figlio di David esia avvenuto in primavera, si parla già di guerra in famiglia per le tensioni che opporrebbero Nicola alla suocera stilista, ex Posh ...L’ex Spice Girl designer non ha risposto alle domande dei follower che hanno subito notato il tattoo con le iniziali di David Beckham rimosso dal polso ...Victoria Beckham sfilata Parigi per la prima volta con il suo brand e una collezione firmata da lei, l'ex Spice Girl non ha potuto trattenere le lacrime ...