Veronica Satti difende Marco Bellavia e si scaglia contro i Vipponi

Pazzeska5 : RT @koala_targaryen: VERONICA SATTI STA FACENDO UN ESPOSTO ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI CONTRO GEGIA ???? #gfvip #iostoconmarco #iostoconbellav… - maartsalvatore : RT @koala_targaryen: VERONICA SATTI STA FACENDO UN ESPOSTO ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI CONTRO GEGIA ???? #gfvip #iostoconmarco #iostoconbellav… - chenoialavita1 : RT @koala_targaryen: VERONICA SATTI STA FACENDO UN ESPOSTO ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI CONTRO GEGIA ???? #gfvip #iostoconmarco #iostoconbellav… - simonacuore74 : @koala_targaryen Tanta stima x Veronica Satti! ???? - DesyDe9 : RT @koala_targaryen: VERONICA SATTI STA FACENDO UN ESPOSTO ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI CONTRO GEGIA ???? #gfvip #iostoconmarco #iostoconbellav… -

Sul tema è intervenuta ancheche ha preso le difese di Marco Bellavia dicendosi indignata del comportamento di Ciacci: "Scioccata, indignata, delusa e arrabbiata per quello che ha ...MANUEL BORTUZZO "CHI SI CREDE DI ESSERE":BLOCCATA PERCHÉ DIFENDE UNA DISABILE Anzi, il nuotatore ha condiviso una foto mentre bacia Angelica e fa vedere il dito medio. Quella che, ...Anche Ginevra, Elenoire e Charlie sono nel mirino degli spettatori del Grande Fratello Vip, arrabbiati per come hanno trattato Marco ...Marco Bellavia aveva chiesto supporto alla coinquilina iscritta all'albo degli psicologi del Lazio, Veronica Satti: 'Esposto per farla radiare' ...