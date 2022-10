Venezuela-USA: scambio di prigionieri (Di domenica 2 ottobre 2022) scambio di prigionieri Venezuela-USA. Lo scambio è avvenuto dopo mesi di diplomazia tra Washington e Caracas. scambio di prigionieri Venezuela-USA Il Venezuela ha liberato sette americani in cambio del rilascio di due nipoti della moglie del presidente Nicholas Maduro, incarcerati per anni negli USA con l’accusa di traffico di droga. Questo scambio di prigionieri è Leggi su periodicodaily (Di domenica 2 ottobre 2022)di-USA. Loè avvenuto dopo mesi di diplomazia tra Washington e Caracas.di-USA Ilha liberato sette americani in cambio del rilascio di due nipoti della moglie del presidente Nicholas Maduro, incarcerati per anni negli USA con l’accusa di traffico di droga. Questodi

