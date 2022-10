Usca, da domani si chiude. Restano senza cure 20 ammalati di covid (Di domenica 2 ottobre 2022) di Erika Noschese Sono oltre 20 i pazienti salernitani presi in carico dall’Usca di Salerno per la terapia domiciliare dopo la positività al covid. Pazienti che saranno presto abbandonati al loro destino. Ieri, infatti, ennesimo stop per le unità speciali di continuità assistenziali, presidi medici nati proprio con l’emergenza pandemica che hanno il compito di occuparsi dei pazienti positivi o dei casi sospetti, tra tamponi e cura a domicilio. Una chiusura che dovrebbe, si spera, essere momentanea ma, fanno sapere voci interne all’Asl di Salerno, ci sono buone probabilità che si tratti di una chiusura definitiva. Di fatti, ai medici in servizio presso l’Usca è stato annunciato che il servizio sarà interrotto fino a lunedì ma al momento non vi è alcuna certezza, nonostante – complice anche l’inizio delle scuole – i contagi siano ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 2 ottobre 2022) di Erika Noschese Sono oltre 20 i pazienti salernitani presi in carico dall’di Salerno per la terapia domiciliare dopo la positività al. Pazienti che saranno presto abbandonati al loro destino. Ieri, infatti, ennesimo stop per le unità speciali di continuità assistenziali, presidi medici nati proprio con l’emergenza pandemica che hanno il compito di occuparsi dei pazienti positivi o dei casi sospetti, tra tamponi e cura a domicilio. Una chiusura che dovrebbe, si spera, essere momentanea ma, fanno sapere voci interne all’Asl di Salerno, ci sono buone probabilità che si tratti di una chiusura definitiva. Di fatti, ai medici in servizio presso l’è stato annunciato che il servizio sarà interrotto fino a lunedì ma al momento non vi è alcuna certezza, nonostante – complice anche l’inizio delle scuole – i contagi siano ...

