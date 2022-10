Uomini e Donne Anticipazioni: Bufera Al Trono Over! (Di domenica 2 ottobre 2022) Protagonisti della nuova registrazione di Uomini e Donne, ancora una volta Roberta Di Padua, Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Cosa è successo tra loro? Lorenzo Pugnaloni ci segnala una bella arrabbiatura di Roberta, che si è scagliata come se non fosse un domani contro Alessandro. Da segnalare l’assenza anche in questa puntata di Riccardo Guarnieri. Ecco tutti gli aggiornamenti! Roberta si sente presa in giro da Alessandro: Bufera al Trono Over Continuano senza sosta le registrazioni di Uomini e Donne. Come ogni fine settimana, dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori, si sono ritrovati presso gli studi Elios di Roma. A distanza di sole 24 ore dall’ultima registrazione, ecco qualche aggiornamento sul nuovo triangolo amoroso del Trono Over. Protagonisti Alessandro ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 2 ottobre 2022) Protagonisti della nuova registrazione di, ancora una volta Roberta Di Padua, Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Cosa è successo tra loro? Lorenzo Pugnaloni ci segnala una bella arrabbiatura di Roberta, che si è scagliata come se non fosse un domani contro Alessandro. Da segnalare l’assenza anche in questa puntata di Riccardo Guarnieri. Ecco tutti gli aggiornamenti! Roberta si sente presa in giro da Alessandro:alOver Continuano senza sosta le registrazioni di. Come ogni fine settimana, dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori, si sono ritrovati presso gli studi Elios di Roma. A distanza di sole 24 ore dall’ultima registrazione, ecco qualche aggiornamento sul nuovo triangolo amoroso delOver. Protagonisti Alessandro ...

