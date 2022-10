Uno scrigno di cultura: è Mlol Scuola, la biblioteca digitale per gli istituti superiori (Di domenica 2 ottobre 2022) Bergamo. Uno scrigno di cultura composto da libri, documenti, immagini, video, mappe, materiali digitali, giornali da tutto il mondo. Un patrimonio dal quale attingere a piene mani, gratuitamente fino al 2024. È Mlol Scuola, la biblioteca digitale messa a disposizione degli istituti superiori di tutta la provincia dalla Rete bibliotecaria Bergamasca. Un progetto studiato appositamente per supportare la didattica, la ricerca, le letture condivise, per accompagnare docenti e studenti negli approfondimenti e nella promozione alla lettura mettendo loro a disposizione oltre 80mila e-book, 500 audiolibri, 7mila quotidiani e riviste da 90 Paesi e in 40 lingue, 3mila oggetti digitali offerti da musei, enti, associazioni ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 ottobre 2022) Bergamo. Unodicomposto da libri, documenti, immagini, video, mappe, materiali digitali, giornali da tutto il mondo. Un patrimonio dal quale attingere a piene mani, gratuitamente fino al 2024. È, lamessa a disposizione deglidi tutta la provincia dalla Reteria Bergamasca. Un progetto studiato appositamente per supportare la didattica, la ricerca, le letture condivise, per accompagnare docenti e studenti negli approfondimenti e nella promozione alla lettura mettendo loro a disposizione oltre 80mila e-book, 500 audiolibri, 7mila quotidiani e riviste da 90 Paesi e in 40 lingue, 3mila oggetti digitali offerti da musei, enti, associazioni ...

