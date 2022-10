Un’eredità per Martinengo: Bartolomeo Colleoni e l’ex monastero di Santa Chiara (Di domenica 2 ottobre 2022) La storia dell’ex monastero di Santa Chiara si lega in maniera inossidabile con quella di Martinengo e di Bartolomeo Colleoni. Alla base della nascita di questo cenobio vi è infatti il potere instaurato dal condottiero orobico nel centro della Bassa Bergamasca, ma soprattutto un voto espresso dalla moglie Tisbe Martinengo, morta nel 1471. Chiamato a rispondere al cospetto di Dio rispetto alla promessa fatta dalla consorte, Colleoni decise di mettersi all’opera prontamente chiedendo a papa Paolo III l’autorizzazione per la realizzazione un convento maschile e uno femminile in località Cantone Spineto. Un permesso per il quale il Santo Padre non oppose alcuna resistenza aprendo così la strada all’acquisizione dei terreni e all’apertura ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 ottobre 2022) La storia deldisi lega in maniera inossidabile con quella die di. Alla base della nascita di questo cenobio vi è infatti il potere instaurato dal condottiero orobico nel centro della Bassa Bergamasca, ma soprattutto un voto espresso dalla moglie Tisbe, morta nel 1471. Chiamato a rispondere al cospetto di Dio rispetto alla promessa fatta dalla consorte,decise di mettersi all’opera prontamente chiedendo a papa Paolo III l’autorizzazione per la realizzazione un convento maschile e uno femminile in località Cantone Spineto. Un permesso per il quale il Santo Padre non oppose alcuna resistenza aprendo così la strada all’acquisizione dei terreni e all’apertura ...

