Una Vita anticipazioni dal 3 all’8 ottobre 2022, Genoveva tenta di togliersi la vita (Di domenica 2 ottobre 2022) Nelle puntate di Una vita in onda dal 3 all’8 ottobre 2022 vediamo che la situazione di Genoveva precipiterà in pochissimo tempo e nonostante la Salmeron sia una donna senza scrupoli, sente che la sua vita potrebbe essere finita a causa di un segreto svelato e compie un gesto estremo. Intanto Aurelio fa una proposta sconvolgente a Rodrigo per permettergli di tenersi Valeria. Il brevetto del manico pulitore pare porterà i suoi frutti alle Rubio che vorrebbero ricavarci molto denaro. Gli episodi della telenovela spagnola potete seguirli su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinty alle ore 14:10. Tutto sulle puntate di Una vita dal 3 all’8 ottobre 2022 Nella puntata di ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 2 ottobre 2022) Nelle puntate di Unain onda dal 3vediamo che la situazione diprecipiterà in pochissimo tempo e nonostante la Salmeron sia una donna senza scrupoli, sente che la suapotrebbe essere finita a causa di un segreto svelato e compie un gesto estremo. Intanto Aurelio fa una proposta sconvolgente a Rodrigo per permettergli di tenersi Valeria. Il brevetto del manico pulitore pare porterà i suoi frutti alle Rubio che vorrebbero ricavarci molto denaro. Gli episodi della telenovela spagnola potete seguirli su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinty alle ore 14:10. Tutto sulle puntate di Unadal 3Nella puntata di ...

