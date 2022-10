Una Vita, anticipazioni 3-8 ottobre 2022: Genoveva tenta il suicidio (Di domenica 2 ottobre 2022) Genoveva Salmeron, nei prossimi episodi di Una Vita, sembrerà decisa a mettere fine alla sua Vita. La donna, come rivelano le anticipazioni riguardanti le puntate in onda dal 3 all'8 ottobre 2022, in seguito ad uno scontro verbale con Felipe, tenterà il suicidio ingerendo una quantità ingente di sonniferi. Nel frattempo, David si convincerà che Rodrigo voglia uccidere Aurelio, mentre Quesada ricatterà Ramon. Una Vita, trame dal 3 all'8 ottobre 2022: Aurelio ricatta Ramon, Genoveva fa una proposta a Rodrigo Le sorelle Rubio organizzeranno un pranzo con i Sacristan, in quanto Guillermo chiederà ad Hortensia il permesso di corteggiare Azucena. Al pranzo, però, si presenteranno soltanto il giovane e sua ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 2 ottobre 2022)Salmeron, nei prossimi episodi di Una, sembrerà decisa a mettere fine alla sua. La donna, come rivelano leriguardanti le puntate in onda dal 3 all'8, in seguito ad uno scontro verbale con Felipe, tenterà ilingerendo una quantità ingente di sonniferi. Nel frattempo, David si convincerà che Rodrigo voglia uccidere Aurelio, mentre Quesada ricatterà Ramon. Una, trame dal 3 all'8: Aurelio ricatta Ramon,fa una proposta a Rodrigo Le sorelle Rubio organizzeranno un pranzo con i Sacristan, in quanto Guillermo chiederà ad Hortensia il permesso di corteggiare Azucena. Al pranzo, però, si presenteranno soltanto il giovane e sua ...

