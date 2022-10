"Un nuovo ministero": ecco cosa può cambiare subito nel "governo Meloni" (Di domenica 2 ottobre 2022) Sulle materie prime alimentari come sull'energia è arrivato il momento di decidere. Giocare a carte scoperte. Anche in Europa. Il Salvini-pensiero, espresso nel corso di un incontro con i vertici Coldiretti al Villaggio Contadino che ha aperto ieri al Castello Sforzesco di Milano, è come sempre chiaro. Ultimamente «la Ue ha dimostrato che vale il motto ognun per sé e Dio per tutti», ha esordito il leader della Lega di fronte al popolo della bandiere gialle, «la Germania giovedì non ha atteso l'intervento europeo e ha messo 200 miliardi cash. Di bollette non parlo più. Mi dicevano: sii prudente, aspettiamo il tetto al prezzo del gas e non possiamo fare altro debito. Se non mettiamo dei soldi adesso, faremo il triplo del debito fra qualche mese con il rischio di avere un milione di disoccupati in più. Settembre è finito, il nuovo governo entrerà in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Sulle materie prime alimentari come sull'energia è arrivato il momento di decidere. Giocare a carte scoperte. Anche in Europa. Il Salvini-pensiero, espresso nel corso di un incontro con i vertici Coldiretti al Villaggio Contadino che ha aperto ieri al Castello Sforzesco di Milano, è come sempre chiaro. Ultimamente «la Ue ha dimostrato che vale il motto ognun per sé e Dio per tutti», ha esordito il leader della Lega di fronte al popolo della bandiere gialle, «la Germania giovedì non ha atteso l'intervento europeo e ha messo 200 miliardi cash. Di bollette non parlo più. Mi dicevano: sii prudente, aspettiamo il tetto al prezzo del gas e non possiamo fare altro debito. Se non mettiamo dei soldi adesso, faremo il triplo del debito fra qualche mese con il rischio di avere un milione di disoccupati in più. Settembre è finito, ilentrerà in ...

