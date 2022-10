“Un matto che parla da solo”. GF Vip 7: Marco Bellavia, dopo l’addio altri attacchi pesantissimi (Di domenica 2 ottobre 2022) Una delle pagine più tristi della tv italiana si è verificata nelle scorse ore con l’abbandono del GF Vip 7 da parte di Marco Bellavia, che ha dovuto rinunciare al reality show per le sue grosse difficoltà psicologiche che sono peggiorate giorno dopo giorno. E in tanti sono convinti che a causare il deterioramento delle sue condizioni mentali sono stati anche gli altri concorrenti, che lo hanno attaccato pesantemente. E anche nelle scorse ore c’è chi ha continuato a parlare male dell’ex gieffino. Nel corso di un dialogo tra alcuni protagonisti del GF Vip 7, il nome di Marco Bellavia è nuovamente uscito fuori e non per giudizi positivi. Anche dopo il suo addio, nella Casa più spiata d’Italia gli utenti sono certi che non ci sia assolutamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) Una delle pagine più tristi della tv italiana si è verificata nelle scorse ore con l’abbandono del GF Vip 7 da parte di, che ha dovuto rinunciare al reality show per le sue grosse difficoltà psicologiche che sono peggiorate giornogiorno. E in tanti sono convinti che a causare il deterioramento delle sue condizioni mentali sono stati anche gliconcorrenti, che lo hanno attaccato pesantemente. E anche nelle scorse ore c’è chi ha continuato are male dell’ex gieffino. Nel corso di un dialogo tra alcuni protagonisti del GF Vip 7, il nome diè nuovamente uscito fuori e non per giudizi positivi. Ancheil suo addio, nella Casa più spiata d’Italia gli utenti sono certi che non ci sia assolutamente ...

