Ucraina | la diretta – “Allerta Nato per il sottomarino russo Belgorod in azione” Austin “incoraggiato” dalla riconquista ucraina di Lyman

(Di domenica 2 ottobre 2022) Il sospetto dell’Alleanza atlantica è che la missione del sommergibile di Mosca sia quella di testare il missile-siluro Poseidon, capace di portare testate nucleari a diecimila km di distanza. Per Kiev, intanto, i militari russi rimasti uccisi sono oltre 60mila L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Allarme Nato: la missione del sommergibile sarebbe quella di testare il missile Poseidon, capace di portare testate nucleari a diecimila chilometri di distanza. Zelensky ai russi: 'Lasciate l'Ucraina o sarete uccisi uno a uno'. Casa Bianca: referendum in Ucraina "pianificati e truccati" Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha affermato che i referendum in Ucraina sono stati "pianificati e truccati". Rivolgendo le sue osservazioni direttamente a Putin, Biden ha detto che il mondo non avrebbe mai accettato l'annessione. Allarme Nato: la missione del sommergibile sarebbe quella di testare il missile Poseidon, capace di portare testate nucleari a diecimila chilometri di distanza. Zelensky ai russi: "Lasciate l'Ucraina o sarete uccisi uno a uno".