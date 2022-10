Ucraina, cadaveri di civili sulle strade: almeno undici persone uccise durante la ritirata russa, alcune bruciate (Di domenica 2 ottobre 2022) almeno 11 civili ucraini hanno subìto una morte violenta su un tratto di strada esposto mentre le forze russe sconfitte si ritiravano dalla periferia della città Ucraina orientale di Kupiansk. Le truppe ucraine, che hanno trovato il gruppo di auto civili distrutte con cadaveri, corpi morti e, in alcuni casi, bruciati, hanno affermato di ritenere che le truppe russe avessero attaccato un convoglio di civili. La scoperta arriva lo stesso giorno in cui un attacco della Russia a un centro di transito vicino a Zaporizhzhia ha ucciso almeno 25 civili, anche loro in un convoglio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022)11ucraini hanno subìto una morte violenta su un tratto di strada esposto mentre le forze russe sconfitte si ritiravano dalla periferia della cittàorientale di Kupiansk. Le truppe ucraine, che hanno trovato il gruppo di autodistrutte con, corpi morti e, in alcuni casi, bruciati, hanno affermato di ritenere che le truppe russe avessero attaccato un convoglio di. La scoperta arriva lo stesso giorno in cui un attacco della Russia a un centro di transito vicino a Zaporizhzhia ha ucciso25, anche loro in un convoglio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

lucyandlil : RT @waldganger2022: Questo è #AdrienBocquet, giornalista francese, ieri accoltellato a Istanbul da sicari ucraini. Bocquet è segnalato in '… - atamau77 : RT @waldganger2022: Questo è #AdrienBocquet, giornalista francese, ieri accoltellato a Istanbul da sicari ucraini. Bocquet è segnalato in '… - Wal999ter : RT @waldganger2022: Questo è #AdrienBocquet, giornalista francese, ieri accoltellato a Istanbul da sicari ucraini. Bocquet è segnalato in '… - allo757 : RT @putino: Il Ministero della Difesa Ucraina: “Ringraziamo il ‘Ministero della Difesa’ ???? per la proficua collaborazione nell'organizzazio… - florinarazvan : RT @waldganger2022: Questo è #AdrienBocquet, giornalista francese, ieri accoltellato a Istanbul da sicari ucraini. Bocquet è segnalato in '… -