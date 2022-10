Ucraina, appello del Papa: "Putin si fermi, Zelensky apra a negoziato" (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Papa, preoccupato per l'andamento "grave e devastante" della guerra in Ucraina, prima della preghiera dell'Angelus parla della minaccia di una guerra atomica - da scongiurare in tutti i modi - e si ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 ottobre 2022) Il, preoccupato per l'andamento "grave e devastante" della guerra in, prima della preghiera dell'Angelus parla della minaccia di una guerra atomica - da scongiurare in tutti i modi - e si ...

