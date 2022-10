Tu si que vales, critiche per Maria De Filippi: il discorso che poteva evitare (Di domenica 2 ottobre 2022) Nella puntata di Tu si que vales di ieri 1 ottobre 2022, Maria De Filippi ha espresso il suo giudizio al Quintetto Volta, formato da giovani acrobati tra i venti e i trent’anni. Prima del suo sì, la conduttrice ha sottolineato alcuni errori con un discorso lunghissimo e tendenzioso, che non è piaciuto al pubblico a casa e a social, secondo cui la De Filippi poteva risparmiarselo in quanto poco costruttivo e un po’ umiliante. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Quanto guadagna Chiara Ferragni da Instragram? Quanto guadagna Chiara Ferragni da Instragram? Vediamo quello che porterebbe a casa ogni mese la famosa influencer Uomini e Donne, le tre corteggiatrici che ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 2 ottobre 2022) Nella puntata di Tu si quedi ieri 1 ottobre 2022,Deha espresso il suo giudizio al Quintetto Volta, formato da giovani acrobati tra i venti e i trent’anni. Prima del suo sì, la conduttrice ha sottolineato alcuni errori con unlunghissimo e tendenzioso, che non è piaciuto al pubblico a casa e a social, secondo cui la Derisparmiarselo in quanto poco costruttivo e un po’ umiliante. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Quanto guadagna Chiara Ferragni da Instragram? Quanto guadagna Chiara Ferragni da Instragram? Vediamo quello che porterebbe a casa ogni mese la famosa influencer Uomini e Donne, le tre corteggiatrici che ...

