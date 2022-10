“Tu Sì Que Vales”, Belen Rodriguez infiamma la serata con il suo look: pubblico elettrizzato (Di domenica 2 ottobre 2022) Personaggi Tv. Tu Sì Que Vales, Belen Rodriguez con il suo look esagerato infiamma il palco. Ieri sera, 1° Ottobre 2022, è andata in onda una nuova puntata del famoso talent di Canale 5 che lascia spazio ai talento di tutto il mondo. Tra i conduttori di Tu Sì Que Vales anche Belen Rodriguez, la quale per la serata ha scelto un look decisamente esagerato che ha lasciato poco spazio all’immaginazione. Che dire? Stando ai commenti positivi del numeroso pubblico del programma il verde sembra essere il colore perfetto per la bella argentina.



