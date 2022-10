Tragedia Indonesia, almeno 182 morti dopo scontri allo stadio (Di domenica 2 ottobre 2022) almeno 182 persone sono morte dopo che la polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i tifosi in rivolta al termine di una partita di calcio nella provincia Indonesiana di East Java. Tra le persone che sono decedute ci sarebbero anche dei poliziotti. La maggior parte delle vittime è legata alla mancanza di ossigeno durante L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 2 ottobre 2022)182 persone sono morteche la polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i tifosi in rivolta al termine di una partita di calcio nella provinciana di East Java. Tra le persone che sono decedute ci sarebbero anche dei poliziotti. La maggior parte delle vittime è legata alla mancanza di ossigeno durante L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

