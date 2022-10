Tragedia in Indonesia dopo una partita: almeno 182 morti e 200 feriti (Di domenica 2 ottobre 2022) almeno 182 persone sono morte a Malang, nella provincia Indonesiana di Giava Orientale, a seguito degli scontri scoppiati allo stadio Kanjuruhan... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 ottobre 2022)182 persone sono morte a Malang, nella provinciana di Giava Orientale, a seguito degli scontri scoppiati allo stadio Kanjuruhan...

RaiNews : La tragedia nella città di Malang, nella provincia indonesiana di Giava Orientale - cmdotcom : Tragedia in Indonesia dopo una partita: almeno 182 morti e 200 feriti - RaiNews : Le drammatiche immagini della tragedia avvenuta in uno stadio di Giava, in Indonesia: scontri tra i tifosi e le for… - LuigiaFio : RT @ROBZIK: Si aggrava il bilancio della tragedia allo Kanjuruhan Stadium, in Indonesia. I morti sono almeno 174. - infoitinterno : Tragedia allo stadio in Indonesia, decine di vittime -