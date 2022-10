Tragedia in Indonesia: almeno 125 morti negli scontri dopo una partita di calcio (Di domenica 2 ottobre 2022) almeno 125 persone sono morte negli incidenti in uno stadio in Indonesia. La Tragedia è avvenuta sabato sera nella città di Malang, a est dell'isola di Java, quando i tifosi dell'Arema FC sono entrati ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 ottobre 2022)125 persone sono morteincidenti in uno stadio in. Laè avvenuta sabato sera nella città di Malang, a est dell'isola di Java, quando i tifosi dell'Arema FC sono entrati ...

DiMarzio : #Indonesia | Tragedia durante una partita di calcio: morte almeno 182 persone dopo un'invasione - cmdotcom : Tragedia in Indonesia dopo una partita: almeno 182 morti e 200 feriti - tancredipalmeri : Scioccante in Indonesia. Per proporzioni la seconda peggiore tragedia della storia del calcio: nella città di Malan… - axoraid : RT @DiMarzio: #Indonesia | Tragedia durante una partita di calcio: morte almeno 182 persone dopo un'invasione - _budiazhari : RT @DiMarzio: #Indonesia | Tragedia durante una partita di calcio: morte almeno 182 persone dopo un'invasione -