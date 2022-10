Toto-ministri, la big che salta alla Salute. Chi va alla Giustizia: tutti i nomi (Di domenica 2 ottobre 2022) Centrodestra al lavoro sulla squadra di governo. Conferme e new entry nel borsino del Totoministi fotografo una situazione in continua evoluzione, sia nei nomi sia nella forma che l'esecutivo di Giorgia Meloni potrà prendere. Tra le "riserve della repubblica" che compare più frequentemente dei retroscena c'è Elisabetta Belloni, capo del Dis - il dipartimento che coordina l'attività dei servizi segreti - che secondo il Corriere della sera è favorita per il ministero degli Esteri. Un altro nome di peso per la Farnesina è Antonio Tajani, che in alternativa potrebbe approdare alla prima poltrona del Viminale ma si è parlato anche del ruolo di vicepremier (insieme a Matteo Salvini). Per la Giustizia secondo il quotidiano la favorita è Giulia Bongiorno ma anche Carlo Nordio sarebbe in corsa. Il ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 ottobre 2022) Centrodestra al lavoro sulla squadra di governo. Conferme e new entry nel borsino delministi fotografo una situazione in continua evoluzione, sia neisia nella forma che l'esecutivo di Giorgia Meloni potrà prendere. Tra le "riserve della repubblica" che compare più frequentemente dei retroscena c'è Elisabetta Belloni, capo del Dis - il dipartimento che coordina l'attività dei servizi segreti - che secondo il Corriere della sera è favorita per il ministero degli Esteri. Un altro nome di peso per la Farnesina è Antonio Tajani, che in alternativa potrebbe approdareprima poltrona del Viminale ma si è parlato anche del ruolo di vicepremier (insieme a Matteo Salvini). Per lasecondo il quotidiano la favorita è Giulia Bongiorno ma anche Carlo Nordio sarebbe in corsa. Il ...

