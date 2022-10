Tentato infanticidio nel Milanese, gravissima bimba di 8 mesi (Di domenica 2 ottobre 2022) Una bambina di appena 8 mesi è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo dopo essere stata colpita con ripetuti calci, pugni e schiaffi dal compagno della madre. Il Tentato ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 ottobre 2022) Una bambina di appena 8è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo dopo essere stata colpita con ripetuti calci, pugni e schiaffi dal compagno della madre. Il...

