Tennistavolo | l’Italia sbaraglia il Sudafrica ai Mondiali femminili a squadre ed ora sogna gli ottavi di finale!

(Di domenica 2 ottobre 2022) Secondo successo consecutivo peraidi, competizione che si sta svolgendo in Cina. L’High Technology Zone Sports Center di Chengdu regala una nuova bellissima affermazione per Giorgia Piccolin (n. 70 del ranking), Nicole Arlia (n. 131) e Debora Vivarelli (n. 160), abili a primeggiare per 3 a 0 contro ildi Danisha Patel (n. 189) , Lailaa Edwards (n. 316) e Maphanga Zodwa (n. 317). Il successo delle azzurre non è mai stato messo in discussione, una partita controllata sin dal primo incontro che ha visto in campo Nicole Arlia contro Danisha Patel. 0 a 3 (4-11,5-11,7-11,0-0,0-0) è stato il risultato finale a favore del Bel Paese che successivamente si ripeterà con Giorgia Piccolin. La protagonista del match contro il Brasile ...