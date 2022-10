Telese Terme, giovane perde il controllo della vettura e si ribalta: un ferito (Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn)- E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi a mezzanotte in via Vomero a Telese Terme. Un giovane alla guida di una Ford Fiesta, per cause in corso d’accertamento, nell’affrontare una curva, ha perso il controllo della sua autovettura e ha impattato contro lo spigolo di un muretto per poi ribaltarsi su un lato. Sul posto personale del 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese. Fortunatamente l’uomo all’arrivo dei caschi rossi era già uscito dall’abitacolo ma è stato comunque trasportato all’Ospedale San Pio per accertamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn)- E’ di unil bilancio di un incidente stradale verificatosi a mezzanotte in via Vomero a. Unalla guida di una Ford Fiesta, per cause in corso d’accertamento, nell’affrontare una curva, ha perso ilsua autoe ha impattato contro lo spigolo di un muretto per poirsi su un lato. Sul posto personale del 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento di. Fortunatamente l’uomo all’arrivo dei caschi rossi era già uscito dall’abitacolo ma è stato comunque trasportato all’Ospedale San Pio per accertamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

