Teatro, il pubblico del Trianon Viviani dona una ciocca per la giovane iraniana uccisa Mahsa Amini (Di domenica 2 ottobre 2022) “È una manifestazione contro i soprusi e le violenze in Iran. Siamo solidali con Mahsa Amini e con altre donne che non hanno più la libertà”. Così Marisa Laurito, direttore artistico del Trianon Viviani, ha presentato l’iniziativa che ha preceduto lo spettacolo Vivianesque di Gennaro Cimmino, di scena nel Teatro della Canzone napoletana. In un box all’ingresso del Teatro spettatrici, ma anche spettatori, hanno depositato ciocche di capelli per unirsi nella protesta contro gli omicidî e le violenze sulle donne in Iran, in una manifestazione pacifica, contro la dura repressione in seguito alle proteste seguite all’uccisione di Mahsa Amini che aveva indossato il velo in modo scorretto e per questo è stata picchiata a morte. «Questa è anche una ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 ottobre 2022) “È una manifestazione contro i soprusi e le violenze in Iran. Siamo solidali cone con altre donne che non hanno più la libertà”. Così Marisa Laurito, direttore artistico del, ha presentato l’iniziativa che ha preceduto lo spettacolo Vivianesque di Gennaro Cimmino, di scena neldella Canzone napoletana. In un box all’ingresso delspettatrici, ma anche spettatori, hanno depositato ciocche di capelli per unirsi nella protesta contro gli omicidî e le violenze sulle donne in Iran, in una manifestazione pacifica, contro la dura repressione in seguito alle proteste seguite all’uccisione diche aveva indossato il velo in modo scorretto e per questo è stata picchiata a morte. «Questa è anche una ...

inforcampania : NAPOLI - TRIANON VIVIANI, IL PUBBLICO DEL TEATRO DONA UNA CIOCCA DI CAPELLI PER MAHSA AMINI… - TeatroAugusteo : TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO, il nuovo show scritto e diretto da Massimo Ranieri, in scena dal 14 al 23 aprile 2023… - Kappaellenet : Teatro Trianon Napoli, il pubblico dona una ciocca di capelli per Mahsa Amini - sinapsinews : Trianon Viviani, il pubblico del teatro dona una ciocca di capelli per Mahsa Amini - giannigosta : Trianon Viviani, il pubblico del teatro dona una ciocca di capelli per Mahsa Amini -