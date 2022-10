Superbonus, cambia tutto: ecco il piano della Meloni, come funzionerà (Di domenica 2 ottobre 2022) Anche il Superbonus è oggetto di studio da parte di Fratelli d'Italia. In attesa che riceva l'incarico di formare il nuovo governo, Giorgia Meloni sta lavorando ai vari dossier, incluso quello che riguarda la maxideduzione che potrebbe essere rivista, passando dal 110% a un più contenuto 60 o 70%. Al tempo stesso, però, il bonus sarebbe garantito a lungo termine, oppure caratterizzato da una diversificazione basata su due elementi. Ovvero sul reddito del beneficiario o sul tipo di immobile interessato dai lavori. In questo caso la percentuale della deduzione potrebbe essere più alta nel caso in cui si tratti della ristrutturazione della prima casa, mentre si ridurrebbe se i lavori fossero da effettuare sulla seconda abitazione. Per ora non c'è nulla di certo: queste sono tutte opzioni valide ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Anche ilè oggetto di studio da parte di Fratelli d'Italia. In attesa che riceva l'incarico di formare il nuovo governo, Giorgiasta lavorando ai vari dossier, incluso quello che riguarda la maxideduzione che potrebbe essere rivista, passando dal 110% a un più contenuto 60 o 70%. Al tempo stesso, però, il bonus sarebbe garantito a lungo termine, oppure caratterizzato da una diversificazione basata su due elementi. Ovvero sul reddito del beneficiario o sul tipo di immobile interessato dai lavori. In questo caso la percentualededuzione potrebbe essere più alta nel caso in cui si trattiristrutturazioneprima casa, mentre si ridurrebbe se i lavori fossero da effettuare sulla seconda abitazione. Per ora non c'è nulla di certo: queste sono tutte opzioni valide ...

